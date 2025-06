Milhares de fiéis montam tapetes de Corpus Christi em Curitiba; veja fotos

Milhares de pessoas acordaram cedo nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, para participar da montagem dos tapetes coloridos no Centro Cívico de Curitiba. Usando serragem, tinta, pó de café e outros materiais com motivos que representam símbolos do catolicismo, os fiéis montaram 128 tapetes, por onde vai passar a procissão católica que honra a presença de Cristo na Eucaristia.

Em Curitiba, a data religiosa tem forte tradição, sendo realizada há mais três séculos de forma ininterrupta. Ela começou precisamente no ano de 1721. Para este ano, são esperados mais 120 mil fiéis para a celebração.

Veja fotos dos tapetes montados no Centro de Curitiba:

Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná Procissão de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Rafael Maia / Tribuna do Paraná

Após a montagem dos tapetes, às 15 horas ocorre a missa em frente à Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Em seguida tem a procissão, com início previsto para às 16h30, percorrendo a Rua Barão do Serro Azul e a Avenida Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora de Salete.

Voluntários montaram 128 tapetes para Corpus Christi em Curitiba

Animados por cânticos católicos e palavras de louvor dos testemunhos de fiéis, os voluntários trabalhavam incansavelmente na confecção de 128 tapetes feitos com serragem colorida, areia e pedras tingidas e que reproduzem arte sacra.

Roseli Mancini Silva, que pertence à paróquia Senhor Bom Jesus do Cabral, participa da montagem dos tapetes há mais de duas décadas e diz que a cada ano é uma experiência gratificante que se renova.

“Até um ano atrás eu era secretária da paróquia do Cabral por 22 anos e sempre participei da montagem dos tapetes. É uma coisa muito gratificante. É muito importante porque é Jesus passando no meio do povo e o tapete é feito para Jesus porque, é Ele que vai passar. É uma experiência linda a união das pessoas nesse momento que está todo mundo trabalhando para Jesus”, comentou.

Outro que levantou cedo foi Rodrigo Maciel, que também faz parte da paróquia Senhor Bom Jesus do Cabral. “A gente está coordenando as atividades da nossa paróquia no tapete de Corpus Christi desde o ano passado e para nós da comunidade é uma oportunidade de união entre as diversas pastorais, de também podermos interagir com as outras comunidades, com as outras paróquias, com a população da cidade. Então nós nos sentimos participantes desse evento como missionários e como é o tema deste ano, peregrinos de esperança”, definiu.

Fiéis também podem receber a vacina contra a gripe em Curitiba

Quem for participar da procissão pode aproveitar e se prevenir contra a gripe. A

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), espalhou seis tendas de vacinação ao longo do percurso para ofertar o imunizante.

As tendas foram colocadas ao lado da loja Pernambucanas, na Praça Tiradentes, em frente à sede da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), atrás da Prefeitura e nas praças 19 de Dezembro e Nossa Senhora da Salete.

Como surgiu Corpus Christi

A celebração de Corpus Christi é uma das festas mais expressivas do calendário católico. A data foi instituída pelo papa Urbano IV, em uma bula publicada no dia 8 de setembro de 1264.

O papa agiu inspirado por visões místicas da freira Juliana de Cornillon, da Bélgica, e por um suposto milagre eucarístico ocorrido em Bolsena, na Itália. A festa foi pensada para afirmar publicamente a crença central da fé católica: a presença real de Cristo na Eucaristia.