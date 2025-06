Corpus Christi gera mega bloqueio em Curitiba e mudanças de itinerários

A celebração de Corpus Christi em Curitiba vai provocar diversos bloqueios de trânsito e mudanças em itinerários do transporte coletivo, nesta quinta-feira (19), na região do Centro Cívico, a partir das 12h.

Com expectativa de reunir cerca de 110 mil pessoas, a programação religiosa inclui a tradicional confecção dos tapetes, missa campal e procissão.

O evento começa com a montagem dos tapetes a partir das 8h, seguida pelos bloqueios de trânsito a partir das 12h.

A missa será às 15h, em frente à Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e a procissão terá início às 16h30, percorrendo a Rua Barão do Serro Azul e a Avenida Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora de Salete.

A Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) fará bloqueios e canalizações em diversas vias ao longo do percurso da procissão e nas áreas de concentração.





Os bloqueios, podem ser prolongados para a limpeza da via e dispersão do público após o término da procissão. A previsão é de grande fluxo de pessoas e alterações significativas no trânsito na região ao longo do dia.

Ônibus

Com os bloqueios, 40 linhas de ônibus terão desvios das 5h às 21h. Confira as linhas AQUI⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.





Veja aqui os principais bloqueios

Praça Nossa Senhora de Salete – acesso bloqueado:

• R. Benedito Nicolau dos Santos x R. Rosaldo Gomes Leitão

• R. Dep. Mário de Barros x R. Mal. Hermes

Tiradentes – concentração, missa e início da procissão:

• R. Cruz Machado x R. do Rosário – bloqueio total

• R. Tobias de Macedo x Praça Tiradentes – bloqueio de acesso à Barão do Serro Azul

Rua Barão do Serro Azul – tapetes e trajeto da procissão:

• Entre R. Inácio Lustosa e R. São Francisco – isolamento com cones

• Esquina com R. 13 de Maio – isolamento de 20 metros

• Esquina com R. São Francisco – isolamento e liberação para giro do transporte coletivo

• Esquina com R. Pres. Carlos Cavalcanti – bloqueio durante a procissão

Avenida Cândido de Abreu – trajeto da procissão:

• Esquina com R. Heitor S. de França – bloqueio da pista central

• Esquina com R. Lysimaco F. da Costa

• Esquina com R. Comendador Fontana

• Esquina com R. Inácio Lustosa

• Esquina com R. Barão de Antonina

• Entre R. Barão de Antonina e R. Heitor S. de França

• Esquina com R. Aristides Teixeira

Demais vias com bloqueio total:

• R. Treze de Maio (entre R. Trajano Reis e R. Duque de Caxias)

• R. Paula Gomes x R. Mateus Leme

• R. Inácio Lustosa x R. Riachuelo

• Av. João Gualberto x acesso R. Heitor S. de França

• R. Barão de Antonina x R. Mateus Leme

• R. Heitor S. de França x R. Ary Camargo Queiroz

• R. Aristides Teixeira (entre R. Roberto Barrozo e Av. Cândido de Abreu)

• R. Ernani Santiago de Oliveira x R. Papa João XXIII

• R. Conselheiro Raul Viana x R. Benedito Nicolau dos Santos

• R. Roberto Barrozo x Av. Cândido de Abreu

• R. Lysimaco F. da Costa x R. Mal. Hermes

• R. Campos Sales x R. Mauá

• Av. João Gualberto x R. Mauá x R. Augusto Severo.

