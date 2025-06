Corpus Christi: descubra os melhores horários para pegar a estrada neste feriado

Durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (19), a expectativa é de que mais de 1,2 milhão de veículos circulem pelas rodovias do Paraná em direção ao Litoral do estado e de Santa Catarina, segundo a concessionária Arteris Litoral Sul. Já nos trechos que ligam o Norte ao Litoral do Paraná, a estimativa é de 350 mil veículos, o que representa um aumento de cerca de 22% no volume de tráfego, de acordo com a EPR Litoral Pioneiro.

As concessionárias preveem aumento no movimento a partir desta quarta-feira (18). No sentido Santa Catarina, os horários de pico devem ocorrer entre 10h e 22h de quarta-feira e entre 10h e 17h de domingo. Já nos trechos que ligam o interior às praias do Paraná, a EPR indica picos também na quarta-feira (13h às 23h), quinta (6h às 15h) e domingo (16h às 22h).

Para quem viaja em direção ao interior do Paraná, como Londrina e Maringá, o maior fluxo é esperado na quarta-feira (8h às 22h) e na quinta-feira (6h às 14h). A concessionária CCR PR Vias estima um tráfego de 156 mil veículos nesses dias. No retorno sentido Curitiba, o motorista deve ter atenção redobrada entre 10h e 20h de domingo.

Cuidados para garantir segurança nas rodovias

Entre as recomendações das concessionárias para os motoristas, estão a manutenção periódica do veículo antes de viajar com a família e o uso do cinto de segurança durante todo o trajeto. Para a segurança, recomenda-se também:

Transportar crianças com dispositivos de retenção adequados;

Manter os faróis acesos e distância segura dos demais veículos;

Em caso de chuva intensa, parar em local seguro fora da rodovia;

Evitar paradas desnecessárias no acostamento.

Operações durante o feriado

A Arteris Litoral Sul realizará operações especiais nos horários de maior movimento. O trecho do Paraná que exige atenção redobrada inclui a Serra da BR-376. Além disso, é prevista a redução de velocidade nos acessos urbanos a cidades como Curitiba, Joinville, Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú e Florianópolis.

A CCR PR Vias vai reforçar o atendimento com cinco viaturas extras, somando 46 veículos operacionais nas sete rodovias sob concessão. Os serviços oferecidos incluem inspeção de tráfego, resgate mecânico e atendimento pré-hospitalar (APH), todos disponíveis 24 horas por dia.

