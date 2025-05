Corpus Christi em Curitiba: evento promete reunir 120 mil pessoas

A Arquidiocese de Curitiba realizou o lançamento da programação para a celebração do Corpus Christi este ano na capital paranaense, programado para o dia 19 de junho. O evento, que promete reunir cerca de 120 mil pessoas, envolve procissão, missa, shows e arrecadação de donativos. Ao todo, está programado mais de 10 horas de duração do evento.

A celebração do Corpus Christi começa com missa em frente à Catedral Metropolitana de Curitiba às 15 horas, em seguida da tradicional procissão de tapetes feitos de serragem e outros materiais. Os tapetes serão feitos na extensão da Avenida Cândido de Abreu até a chegada da Praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu. No local, estão previstos shows e louvores.

A organização do evento pretende coletar cerca de 10 toneladas de alimentos. As doações serão distribuídas tanto para obras assistenciais da Igreja quanto para projetos da Fundação de Ação Social (FAS).

“Jesus Eucarístico: nossa esperança”

Durante o lançamento foi anunciado que o tema do evento este ano é “Jesus Eucarístico: nossa esperança! Eu creio.” O arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo, explicou o porquê do tema. “A esperança confere sentido ao presente. Quando falta a esperança, também se multiplicam os conflitos. A esperança é um grande dom de Jesus Cristo como centro unificador de nós todos participantes do mesmo caminho, do mesmo percurso”, disse o arcebispo.