Primeira forte onda de frio atinge o Paraná na próxima semana

A próxima semana promete ser a mais fria do ano no Paraná. De acordo com as previsões meteorológicas, uma intensa massa de ar polar deve avançar pelo estado, derrubando as temperaturas em várias regiões, e com chance de geada até mesmo em Curitiba.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que monitora o tempo, essa massa de ar polar pode pode trazer mudanças significativas a partir do dia 28 (quarta-feira), em que a mínima prevista está para 7°C.

“A frente fria prevista para a próxima semana vai atravessar o Estado rapidamente e tem características continentais, que devem trazer uma queda de temperatura mais abrangente por todas as regiões paranaenses”, explicou Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Até o momento, nas estações meteorológicas do Simepar, a menor temperatura registrada no Paraná em 2025 foi 4°C em Palmas, às 7h do dia 29 de abril. Várias frentes frias já passaram pelo Estado e reduziram gradativamente a temperatura, mas agora o frio virá com mais intensidade pois, além de outra frente fria, virá a massa de ar polar.

E a geada?

Ainda não é possível cravar que teremos geada em Curitiba, mas chance existe para a quinta-feira (29) em que a mínima aponta para 3°C. O Simepar recomenda que todos acompanhem o Alerta Geada, na página inicial do site que traz as informações sobre locais e intensidade de geada com 72 horas de antecedência em todo o Paraná. O Alerta Geada é um serviço realizado desde 1995 pelo Simepar em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR).