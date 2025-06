Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo em Curitiba? Entenda!

Os curitibanos que estão ansiosos pela chegada do Corpus Christi podem ficar tranquilos: a data é considerada feriado municipal na capital paranaense. Celebrado sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, o Corpus Christi cairá nesta quinta-feira, dia 19 de junho, em 2025. Segundo a prefeitura de Curitiba, Corpus Christi é feriado religioso municipal, conforme definição do calendário da cidade.

Em cidades onde o Corpus Christi é considerado ponto facultativo, as empresas privadas não são obrigadas a dispensar seus colaboradores ou pagar horas extras caso optem por manter as atividades normais.

Para os curitibanos que planejam aproveitar o feriado de Corpus Christi, é recomendável verificar o que abre e fecha e o funcionamento de serviços essenciais, como transporte público e estabelecimentos comerciais, que podem operar em horários especiais.

O que significa Corpus Christi?

Vale lembrar que Corpus Christi é uma expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”. A festa é uma celebração católica que exalta a Eucaristia, sacramento instituído por Jesus na última ceia. Neste dia a Igreja leva o Santíssimo Sacramento, corpo e sangue de Jesus Cristo, pelas ruas abençoando a todos.

A tradição dos tapetes de Corpus Christi tem origem portuguesa e lembra a caminhada do povo de Deus ao céu.

Embora tenha origem religiosa, o feriado é respeitado por pessoas de todas as crenças em Curitiba, proporcionando um momento de descanso e reflexão para os moradores da cidade. Saiba mais sobre o que significa Corpus Christi.

Celebração do Papa Leão XIV

O Papa Leão XIV, eleito para assumir a liderança da Igreja Católica após a morte do argentino Francisco, irá conduzir sua primeira celebração da data. De acordo com o Vaticano, o Papa Leão celebrará a missa da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo e procissão com a Hóstia consagrada, para recordar a presença de Jesus na Eucaristia.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉