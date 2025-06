O que abre no feriado Corpus Christi? Confira os serviços que funcionam em Curitiba

Nesta quinta-feira (19), será celebrado o feriado de Corpus Christi, e diversos serviços e estabelecimentos de Curitiba terão alterações no horário de funcionamento. Os serviços da Prefeitura também estarão em recesso na sexta-feira (20). As atividades serão retomadas na segunda-feira (23).

Transporte público e Estar

No feriado de quinta-feira, os ônibus operam com a tabela de domingo, com reforços em algumas linhas. Na sexta-feira (20), o transporte público segue a tabela de dias úteis, porém com redução na frota. No fim de semana, o funcionamento será conforme a tabela habitual de sábado e domingo.

As unidades de atendimento da Urbanização de Curitiba (Urbs) estarão fechadas de quinta a domingo. As cobranças no Smart Park, localizados no Jardim Botânico e no Centro Histórico (Rua Ermelino de Leão), permanecem normais durante todo o feriado. Já no Estacionamento Regulamentado (EstaR), não há cobrança aos domingos e feriados, como de costume.

Mercados municipais e ruas da Cidadania

Mercado Municipal Capão Raso

Quinta-feira (19) -10h às 19h

Sexta-feira (20) – 9h às 21h

Sábado (21) – 9h às 21h

Domingo (22) – fechado

Mercado Municipal

Quinta (19) – das 8h às 13h – restaurantes até às 15h

Sexta (20) e sábado (21/6) – das 8h às 18h

Domingo (21) – das 8h às 13h – restaurantes até às 15h

Segunda (22) – fechado

Mercado Regional Cajuru

Quinta (19) – fechado

Sexta (20) e sábado (21/6) – das 7h às 18h

Domingo (22) – das 7h às 12h

Segunda (23) – fechado

Armazéns da Família

Quinta (19) – fechado

Sexta (20) – aberto das 9h às 18h

Sábado (21) – aberto das 9h às 14h

Domingo (22) e segunda (23) – fechado

Rua da Cidadania Matriz

Quinta-feira (19) – fechado

Sexta-feira (20) – 9h às 19h

Sábado (21) – 9h às 18h

Domingo (22) – fechado

Rua 24 Horas

De quinta-feira (19) a domingo (22) – 9h às 24h

Restaurantes Populares

Quinta (19) – fechado

Sexta (20) – aberto

Sábado (21) e domingo (22) – fechado

Saúde

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na quinta (19). Abertas na sexta-feira (20).

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas

Samu 192

Atendimento 24 horas.

Central 3350-9000

De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h.

Caps

Na quinta-feira (19/6), os Caps II fecham e os Caps III mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos. Na sexta-feira (20/6), o atendimento é normal.

Pontos turísticos

Torre Panorâmica

De quinta (19) a domingo (22), das 10h às 18h, com último acesso às 17h30 ou até atingir a capacidade de visitação. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos).

Zoológico de Curitiba

Fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 10h às 16h.

Museu de História Natural Capão da Imbuia

Fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 9h às 16h45.

Passeio Público

Fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 6h às 20h.

Jardim Botânico de Curitiba

Aberto todos os dias, das 6h às 19h30. Jardim das Sensações aberto todos os dias, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30.

Empregabilidade

Espaço Empreendedor

Unidades fechadas na quinta (19) e sexta-feira (20). Reabrem na segunda-feira (23/6), a partir das 8h.

Sines Ruas da Cidadania e Administração Regional da CIC

Unidades fechadas na quinta (19) e sexta-feira (20). Reabrem na segunda-feira (23), a partir das 8h.

Sines Móveis

Unidades não circulam na quinta (19) e sexta-feira (20). Retomam atendimento na segunda-feira (23), a partir das 9h, na Associação de Moradores do Butiatuvinha (Rua Sílvio Manfron, nº 6, Travessa 4, no bairro Butiatuvinha), no Terminal Centenário e no Terminal Tatuquara.