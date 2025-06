Procissão de Corpus Christi em Curitiba deve reunir 120 mil fiéis; veja programação

Com o tema “Jesus Eucarístico: nossa esperança! Eu creio!”, a celebração de Corpus Christi será realizada nesta quinta-feira (19), a partir das 8h, com a tradicional montagem dos tapetes no Centro de Curitiba. A expectativa é de que cerca de 120 mil fiéis participem da procissão.

A programação começa na Avenida Cândido de Abreu, com a confecção de um tapete de dois quilômetros de extensão. Às 9h, haverá saídas em missão para hospitais. Já na Praça Nossa Senhora de Salete, a partir das 8h30, acontecem apresentações musicais, momentos de oração e entrevistas com fiéis. Confira a programação completa:

A Santa Missa será celebrada às 15h, na Catedral Metropolitana de Curitiba, localizada na Praça Tiradentes. Em seguida, às 16h15, tem início a procissão sobre os 128 tapetes confeccionados com serragem colorida, areia e pedras tingidas, que formam imagens de arte sacra. A chegada está prevista para 17h40, com a bênção do Santíssimo Sacramento. Às 18h, haverá um show com o padre Reginaldo Manzotti.

Confecção dos tapetes de Corpus Christi em Curitiba

O processo de confecção dos tapetes de Corpus Christi exige planejamento antecipado. A Arquidiocese de Curitiba abre um cadastro para comunidades, instituições religiosas e grupos ligados à Igreja Católica que desejam participar. Cada grupo escolhe o tema de seu tapete.

A montagem começa às 8h de quinta-feira. O desenho é demarcado no chão com giz, e os participantes preenchem os contornos com os materiais — primeiro as bordas e, depois, os detalhes e as cores. Todos os tapetes devem estar prontos até o início da missa. Após a celebração, a Prefeitura de Curitiba realiza a limpeza da avenida.

Confira os horários das Missas em Curitiba

Além da celebração central, diversas paróquias e igrejas de Curitiba também promoverão Santas Missas em homenagem a Corpus Christi nesta quinta-feira (19). Confira os horários e locais de algumas celebrações na cidade:

Paróquia Santo Antônio

Horário: 7h e 11h

Local: Avenida Paraná, n° 1939, no bairro Bacacheri

Capela São Francisco de Assis

Horário: 8h30

Local: Rua Padre Victor Dewor, nº 550, no bairro CIC

Santuário São Leopoldo Mandic

Horário: 9h00

Local: Rua Santa Eulália de Barcelona, nº 273, no bairro CIC

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias

Horário: 8h

Local: Rua Coronel Luiz José dos Santos, nº 2515, no bairro Boqueirão

Paróquia São Jorge

Horário: 8h e 18h

Local: Rua Itacolomi, nº 1840, no bairro Portão