Artista de Curitiba leva obra sobre Cracolândia à Bienal de Arte em Portugal

O artista visual curitibano André Luiz Pinto dos Santos foi selecionado para representar o Brasil na 8ª Bienal Internacional de Arte de Espinho, em Portugal, um dos eventos mais relevantes das artes plásticas da Península Ibérica. A mostra será realizada entre os dias 16 de junho e 30 de agosto, reunindo artistas de diversos países em uma plataforma de promoção e reconhecimento das artes visuais contemporâneas.

A obra escolhida para a Bienal, intitulada “Memórias da esquina: reflexo do abandono”, retrata a dura realidade da Cracolândia paulistana, tema recorrente na produção de André Luiz. Com forte apelo social, o artista utiliza pintura a óleo, objetos tridimensionais e composições visuais para abordar questões urbanas e a exclusão social no centro de São Paulo.

Com uma trajetória consolidada nas artes plásticas, André Luiz já foi premiado em diversos salões de arte e tem obras em acervos públicos e privados. É formado em pintura e possui licenciaturas em Desenho, Filosofia e História, além de mestrado em Educação e Novas Tecnologias.

A Bienal é organizada pelo Museu Municipal de Espinho e se consolidou como um dos principais eventos culturais da cidade portuguesa, sendo considerada a “imagem de marca” das Galerias Amadeo de Souza-Cardoso. A edição deste ano contará com a exposição principal nas galerias do museu e duas mostras paralelas com artistas convidados.

A participação de André Luiz reforça o protagonismo da arte paranaense no cenário internacional e destaca a potência da produção artística local em dialogar com temas globais e urgentes.