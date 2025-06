Feira em Curitiba reúne 100 expositores; facas chegam a custar R$ 30 mil

Curitiba vai receber no começo do próximo mês a 7ª edição da Knife Show Curitiba – Feira e Exposição de Facas e Artigos de Cutelaria. A feira acontece nos dias 05 e 06 de julho (sábado e domingo), na Rua Brasilino Moura, 474, bairro Ahú, em Curitiba, no salão do antigo Cassino Ahú.

O evento é considerado pelos organizadores um dos maiores da América do Sul e reúne mais de 100 expositores do Brasil, fabricantes de instrumentos de corte, colecionadores, fornecedores e compradores do mundo todo. Os ingressos serão vendidos no local, custam R$ 15 para quem seguir o perfil da feira no Instagram e R$ 20 para os demais interessados. O estacionamento é gratuito e são esperados entre 3 e 4 mil visitantes.

+ Leia mais: Natal de Curitiba 2025 promete 43 dias de festa com mais de 150 espetáculos

Desde a primeira edição em 2017, mais de 20 mil participantes estiveram nos encontros. Foram comercializadas cerca de 9 mil peças nos dias e muitas encomendas pós evento. “Na edição de 2024, em apenas dois dias, foram negociados cerca de R$ 900 mil. A faca mais cara foi adquirida por um comprador internacional, que pagou a bagatela R$ 30 mil pela peça”, explica o organizador do evento, Marcelo Tokars.

Demonstrações de forja

Forjamentos ao vivo serão atrações a feira. Foto: Divulgação

O evento terá três demonstrações ao vivo de forjamentos (técnica milenar que transforma metais em formas desejadas) e métodos exclusivos de fabricação de instrumentos de cutelaria. No sábado (dia 05/07) as apresentações serão realizadas às 14h e 18h. No domingo (dia 06/07), às 15h.

Nestas ocasiões, o aço é colocado dentro de uma fornalha com temperatura a mais de 1000ºC e fica na cor vermelho-brilhante. Depois é modelado utilizando uma marreta e bigorna, até se transformar em uma lâmina.

+ Veja mais: Como Treinar o Seu Dragão: um remake que voa mais alto do que deveria

Para evitar imprevistos, somente profissionais experientes e habilitados podem fazer esse processo com segurança e em locais apropriados. Do contrário, as pessoas podem se ferir com o calor excessivo, as fagulhas e o peso dos equipamentos.

Avaliações e palestras

Durante todo o evento, acontecerão diversos sorteios de facas e outros brindes, além de palestras sobre como afiar corretamente as facas de uso diário e aumentar o tempo de vida útil desses objetos. O espaço conta com serviços de alimentação e bebida no local.

O público pode trazer suas facas antigas para que sejam avaliadas por especialistas do ramo. Nas edições anteriores, um dos casos que mais chamou atenção foi o de uma faca americana da época da Guerra Civil, trazida por um visitante; cuja família preservava o item há gerações. A lâmina – ainda com bainha original e marcações autênticas de época – estava surpreendentemente bem conservada. Devido à sua raridade, originalidade e contexto histórico, foi avaliada por R$ 25 mil.

“É importante que as pessoas tragam as facas como estão, mesmo sujas ou enferrujadas. A tentativa de ‘limpar’ a faca sem a técnica adequada pode desvalorizar a peça”, enfatiza o organizador.

Serviço

A sétima edição da Knife Show Curitiba – Feira e Exposição de Facas e Artigos de Cutelaria será nos dias 05 e 06 de julho (sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h) na Rua Brasilino Moura, 474, bairro Ahú. Mais informações pelo site do evento.