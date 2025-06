Natal de Curitiba 2025 promete 43 dias de festa com mais de 150 espetáculos

O brilho natalino de 2025 já tem data para iluminar Curitiba: a partir de 25 de novembro, a capital paranaense se transforma no maior palco de celebrações do Natal do Brasil. Com o tema “Juntos, o inesquecível acontece” e uma nova identidade visual, a programação deste ano promete encantar moradores e visitantes durante 43 dias consecutivos, com atrações que seguem até 23 de dezembro e decoração que permanece até 6 de janeiro de 2026.

Serão mais de 150 espetáculos distribuídos pela cidade, promovidos pela prefeitura, patrocinadores e iniciativa privada. A organização estuda novos espaços e atrações em pontos conhecidos da cidade, como a Rua XV de Novembro, Praça Santos Andrade, Centro Histórico e os parques Barigui, Tanguá, Passeio Público e Náutico.

O Natal curitibano vem batendo recordes a cada edição. Em 2024, o evento atraiu 2,2 milhões de espectadores. No ano passado, 292.789 turistas visitaram a cidade durante as festividades, injetando R$ 399,9 milhões na economia curitibana entre hospedagem, alimentação, transporte, passeios e compras.

Para 2025, a organização projeta crescimento de aproximadamente 10% tanto em público quanto em movimentação econômica.

Programação completa do Natal de Curitiba 2025 será divulgada em breve

Quem deseja participar como patrocinador terá oportunidade em breve. Até o final de julho, o Instituto Municipal de Turismo lançará o edital com detalhes sobre experiências, contrapartidas e prazos para integrar a programação.

A agenda completa do Natal de Curitiba 2025 será divulgada nos próximos meses no Guia Curitiba, permitindo que moradores e turistas possam se programar para aproveitar a temporada natalina.