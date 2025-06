Era cilada? Desfecho da ameaça de bomba que isolou lotérica e travou o centro de Curitiba

A tranquilidade voltou a reinar no coração de Curitiba após horas de tensão causadas por uma suposta ameaça de bomba em uma lotérica na Praça Zacarias, no coração do Centro de Curitiba. O incidente, que mobilizou as forças de segurança e causou o isolamento da área, foi confirmado como um falso alarme pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

A situação ocorreu nas proximidades da Praça Zacarias, na Travessa Oliveira Bello, local bastante movimentado no Centro de Curitiba.

Tudo começou quando uma pessoa deixou uma mochila suspeita na lotérica, em uma área onde as câmeras de segurança não têm visão. A atitude incomum despertou preocupação entre funcionários e clientes, levando à evacuação do local e ao acionamento das autoridades. O BOPE, unidade especializada da Polícia Militar, foi imediatamente chamado para avaliar a situação.

Seguindo protocolos de segurança, a equipe do esquadrão antibombas realizou uma série de procedimentos técnicos para examinar o objeto suspeito. Após uma análise minuciosa, os especialistas concluíram que não havia nenhum circuito explosivo na mala, descartando assim a presença de qualquer artefato perigoso.

Imagem mostra o detalhe preocupante: a mochila abandonada em um ponto cego da lotérica. Foto: Divulgação/Polícia Militar. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

“O artefato não foi constatado. Realizamos os protocolos de isolamento do local e acionamento do esquadrão antibombas. Após procedimentos técnicos, constatamos que não havia nada de circuito na mala e fizemos a operação manual. A situação foi neutralizada, e a via já está liberada, assim como o entorno”, explicou o aspirante Marland, que atendeu a imprensa no local da ocorrência.

Embora o incidente tenha se revelado um alarme falso, as autoridades ressaltaram a importância dos procedimentos adotados. “São medidas protocolares para garantir a segurança da população e dos policiais”, completou o aspirante.

Ameaça de bomba travou região central de Curitiba

Com todo o entorno bloqueado, o Centro de Curitiba virou um verdadeiro caos. Ninguém podia passar pela região da Praça Zacarias por causa da operação.

Perto das 13h20 a PMPR recolheu a mochila que continha itens pessoais e começou a liberar a área para os pedestres, motoristas e comerciantes.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉