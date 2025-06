Lotérica no Centro de Curitiba é isolada após ameaça de bomba!

Uma suspeita de bomba em uma lotérica do centro de Curitiba causa alerta e mobiliza as forças de segurança, desde o final da manhã desta segunda-feira (16). O incidente ocorreu quando uma mochila abandonada foi encontrada em um ponto cego das câmeras de segurança do estabelecimento.

A lotérica fica nas proximidades da Praça Zacarias, na Travessa Oliveira Bello, local bastante movimentado no Centro de Curitiba.

>>ATUALIZAÇÃO!!! BOPE NA ÁREA – Descubra o desfecho da ameaça de bomba em Ctba

Segundo a Polícia Militar um cliente questionou sobre a mochila deixada no local. As atendentes da lotérica aguardaram cerca de 30 minutos para ver se alguém reclamaria o objeto, mas ninguém apareceu. Diante da situação suspeita, acionaram o grupo de policiamento de proximidade.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

As autoridades isolaram imediatamente a área ao redor da lotérica como medida de precaução. O esquadrão antibombas foi chamado ao local para avaliar a situação e determinar se há de fato algum risco à segurança pública. Até o momento, o proprietário da mochila não foi identificado.

Não é o primeiro caso do mês

Este não é um caso isolado em Curitiba. Recentemente, uma ameaça semelhante ocorreu em frente a um museu da cidade, causando transtornos no trânsito e na rotina dos moradores. As autoridades pedem que a população fique atenta e comunique imediatamente qualquer objeto ou situação suspeita.

O que fazer em uma situação de ameaça de bomba?

A Polícia Militar recomenda que, em casos como este, as pessoas não toquem ou movam objetos suspeitos e se afastem do local, acionando imediatamente as autoridades competentes através do número de emergência 190.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉