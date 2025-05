Ameaça de bomba em frente a museu de Curitiba trava importante bairro

O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar foi acionado na manhã desta sexta-feira (30) depois de um aviso feito por um funcionário do Museu Municipal de Arte (Muma), no bairro Portão, em Curitiba, em frente ao prédio, localizado perto do terminal de ônibus do bairro. Ele encontrou uma mochila durante os trabalhos de limpeza.

>> Atualização! Horas após o entorno ser isolado, a PM constatou que não se tratava de bomba e, perto das 13h, o local havia sido liberado.

Equipes policiais ficaram na região com o uso do robô que fez a verificação do material em pacotes suspeitos. O trânsito teve bloqueio nas proximidades do terminal do Portão.

“Era um lugar restrito e um ambiente controlado e essa bomba estava numa situação suspeita. Fizemos nossa interdição e verificamos que em seu interior não havia nada que gerasse risco e conseguimos fazer a abertura da mochila com segurança”, disse o capitão Cardoso, da PM.

Outro caso preocupante

No fim de março, uma sacola foi deixada no Terminal do Boqueirão, em Curitiba, com uma carga explosiva. A informação foi confirmada pela Polícia Militar após a ação do Esquadrão Antibombas. O mecanismo de acionamento falhou, e por isso não teve uma explosão. Um advogado de 28 anos, foi suspeito de ter realizado a ação encapuzado, utilizando luvas e possivelmente uma peruca para dificultar sua identificação. Foram encontrados papéis com mensagens de cunho político junto ao explosivo.

