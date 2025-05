BBB do mal? Polícia investiga se câmeras eram usadas por criminosos em Curitiba

A manhã de sexta-feira (30) foi agitada no bairro Parolin, em Curitiba. Por determinação da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP-PR), forças policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e Policia Civil retiraram 23 câmeras de segurança instaladas por facções criminosas.

Os equipamentos seriam utilizados para que os suspeitos monitorassem a chegada das viaturas policiais na região. Segundo o coronel Hudson Teixeira, secretário de Segurança do estado, algumas câmeras estavam viradas para pontos estratégicos do bairro.

“Estamos fazendo a remoção e também a orientação de câmeras que teoricamente estão regulares, mas em locais proibidos. Não podemos acusar as pessoas, mas algumas evidenciam que eram usadas para o crime. É por isso que estamos apreendendo e vamos restituir se alguém provar da procedência e idoneidade”, disse Hudson.

Na última semana, um tiroteio entre gangues ocorreu no Parolin e balas perdidas chegaram a ferir duas mulheres que estavam na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), localizado no Prado Velho.

