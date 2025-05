Bala perdida atinge prédio do TRE em Curitiba e fere servidora

Uma mulher foi atingida de raspão por uma “bala perdida” na quarta-feira (21) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A servidora trabalha na sede do Tribunal, localizado no bairro Parolin, em Curitiba, e as autoridades policiais investigam a forma como ela foi ferida.

A ocorrência perto da hora do almoço, quando disparos atingiram o prédio do TRE, inclusive a sala de uma desembargadora.

Especula-se que os tiros possam ter saído da Vila Parolin, o que só pode ser confirmado por meio de perícia.

Bala perdida em Curitiba: caso é investigado

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso e tentar descobrir o local exato dos disparos e responsável pelo ato. A servidora ferida foi liberada e não corre risco de morte.

A Tribuna do Paraná procurou a Polícia Militar e não obteve resposta até a publicação da reportagem.

