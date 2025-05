Esquina intensa de Curitiba tem grave acidente e mulher ferida. Fotos

Duas pessoas ficaram feridas nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (30) após um acidente entre dois veículos na esquina da Rua Guararapes com a Avenida Água Verde, no bairro de Curitiba com o mesmo nome. Uma mulher ficou com ferimentos mais graves e precisou ser encaminhada ao hospital de ambulância.

Segundo o cabo Wellner, do Corpo de Bombeiros, uma mulher que era passageira do veículo Renault Oroch ficou com o pé preso e com risco de fratura. “Havia duas vítimas no veículo e quando chegamos uma delas, um senhor, já tinha saído, e uma senhora acabou ficando com o pé preso, com uma possível fratura no pé. Então ela foi retirada pelos bombeiros, imobilizada e encaminhada ao hospital”, explicou o cabo para a reportagem da Tribuna do Paraná.

O acidente ocorreu em uma movimentada esquina do Água Verde onde, segundo pessoas que trabalham e vivem na região, tem acidentes constantes. Um dos carros envolvidos, uma Renault Oroch, tombou com o impacto do acidente. O outro carro, um Kia Cerato, ficou com a frente destruída.

O cruzamento tem sinalização e um sinaleiro para os veículos. Ainda não se sabem quem furou a sinalização e causou a colisão lateral.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

