Acidente no Contorno Norte deixa motociclista e garupa gravemente feridos

Uma moto e duas caminhonetes se envolveram em um grave acidente na tarde desta quinta-feira (29), no Contorno Norte, em Curitiba. A colisão aconteceu por volta das 16h11, perto do viaduto do Brasílio Cuman, no bairro Butiatuvinha.

Conforme informações apuradas no local, na moto estavam dois homens, de 20 e 23 anos. Eles foram encaminhados aos hospitais São José e Trabalhador com ferimentos graves.

A moto atingiu a traseira de uma caminhonete que seguia sentido Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Em seguida, o motociclista se perdeu e atingiu uma segunda caminhonete, que trafegava sentido bairro Pinheirinho.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

“O condutor da moto estava debaixo da caminhonete e o garupa foi ejetado com a outra colisão. Nossa guarnição ajudou no socorro e na retirada das vítimas. Foi acionado o médico do Siate e também o médico da rodovia que acompanhou. Provavelmente os veículos estavam em velocidade alta”, disse o subtenente Nabor, do Corpo de Bombeiros.

Confira transmissão feita no local:

O Corpo de Bombeiros também informou que uma das vítimas ficou presa embaixo do carro. Após bater na caminhonete, o motociclista também colidiu com as barreiras próximas ao limite da via.