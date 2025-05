Após frio recorde no Paraná, temperaturas devem cair ainda mais nesta sexta

A quinta-feira (29) começou gelada no Paraná, com temperaturas abaixo de 10°C na maioria dos municípios. Todas as estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registraram entre esta madrugada e manhã as menores temperaturas de 2025 até o momento. A mais baixa de todas foi no distrito de Horizonte, em Palmas, que registrou 0,6˚C as 4h.

Por conta do vento, que passou de 40km/h em algumas regiões, a sensação térmica é ainda mais baixa. No distrito de Horizonte, em Palmas, chegou a -7°C. No Centro de Palmas a sensação térmica foi de -4,1°C. No distrito de Entre Rios, em Guarapuava, a sensação térmica foi de -4,2°C. Em Cascavel foi de -3,8°C e em Guarapuava -3,4°C.

O frio deve continuar nesta quinta. “O sol predomina ao longo do dia com variação de nuvens e os ventos que sopram do quadrante sul acentuam a sensação de frio. As temperaturas máximas ficam abaixo dos 20°C na maioria dos municípios, com exceção do Litoral”, explica o meteorologista do Simepar, Leonardo Furlan.

Frio vai piorar! Temperaturas caem no Paraná no fim de semana

O frio ficará mais intenso na sexta-feira (30). Temperaturas mínimas negativas serão registradas no Centro-Sul e Sudeste. Nestas regiões, bem como nos Campos Gerais, há previsão de geada moderada. As máximas seguem próximas a 20°C com predomínio de sol.

No sábado (31) as temperaturas ficam ao redor de 0°C no Centro Sul e Sudeste do Paraná, e possibilidade de geada fraca. As temperaturas máximas se elevam no domingo (1.º), ficando ao redor dos 25°C nas faixas Norte e Oeste do estado.

Cidades do Paraná com sensação térmica (índice de frio) negativa nesta quinta

Apucarana: -0,3°C

Assis Chateaubriand: 0°C

Campo Mourão: 0°C

Cascavel: -3,8°C

Guarapuava (Distrito de Entre Rios): -4,2°C

Fazenda Rio Grande: -0,9°C

Guarapuava: -3,4°C

Lapa: -0,6°C

Laranjeiras do Sul: -3,3°C

Palmas (Centro): -4,1°C

Palmas (Horizonte): -7°C

Palmital: -3,6°C

Pinhão: -1,2°C

Toledo: 0°C

Ubiratã: -0,8°C

Cidades com menores temperaturas mínimas

1. Palmas: 0,6º

2. Guarapuava: 1,6º

3. Santa Maria do Oeste: 2,6º

4. Cascavel: 2,9º

5. Laranjeiras do Sul: 2,9º

6. Ventania: 3,1º

7. Apucarana: 3,2º

8. Irati: 3,4º

9. General Carneiro: 3,5º

10. Pinhão: 3,6º

11. Jaguariaíva: 3,7º

12. Japira: 3,9º

13. Pato Branco: 4,0º

14. Foz do Iguaçu: 4,1º

15. Assis Chateaubriand: 4,1º