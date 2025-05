Curitiba tem o dia mais frio do ano e sensação térmica chega a 0,1°C

Quem acordou cedo nesta quinta-feira (29) em Curitiba precisou reforçar o casaco e desenterrar as roupas de inverno do armário. A capital paranaense registrou a temperatura mais baixa do ano até então: 5,8ºC nas primeiras horas da manhã, mas com sensação térmica de 0,1°C às 8h30. O frio chegou com tudo e a piazada já teve que enfrentar aquela caminhada gelada até a escola. Há risco de geada em Curitiba nesta sexta-feira (30).

E não foi só impressão sua: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para a região. Um deles é de “perigo potencial” para chuvas intensas, válido até as 10h desta quinta. O outro alerta é laranja, de “declínio de temperatura“, que deve durar até sexta-feira (30). Quem tem plantas no quintal já sabe: é hora de protegê-las ou se preparar para o pior. A temperatura mais baixa do ano em Curitiba tinha sido em 11 de maio, com 9,4ºC.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia segue com céu claro e poucas nuvens em Curitiba, mas não se anime muito com o sol. A máxima não deve passar dos 14°C durante a tarde. Aquele sol que engana, sabe? Brilha mas não esquenta…tipo luz de geladeira.

Previsão do tempo para Curitiba amanhã

Se esta quinta-feira foi o dia mais frio do ano em Curitiba com 5,8ºC, esta sexta-feira promete um novo recorde, pois a previsão do tempo para Curitiba indica temperaturas igualmente frias, com mínima de 4°C e máxima chegando a 17°C. O céu deve continuar com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Ou seja, o tempo firme e seco deve continuar, mas o frio intenso dá uma pequena trégua. Nesta sexta-feira há chances de geada para Curitiba.

Geada em Curitiba

Sobre a geada, o Simepar alerta ainda para a possibilidade de geada nas regiões mais altas da cidade, principalmente nos bairros mais afastados do centro. A baixa umidade do ar também é motivo de atenção, já que pode causar problemas respiratórios. Nada que um bom chimarrão não ajude a enfrentar, não é mesmo?

E para quem estava com saudades do inverno curitibano, a notícia é boa: a massa de ar frio deve permanecer na região pelo menos até o final de semana, mantendo as temperaturas baixas. Já pode deixar o casaco pendurado na cadeira, porque vai precisar dele nos próximos dias.

Frio no Paraná

Segundo o Simepar, a menor temperatura do Paraná nesta quinta-feira foi registrada na estação Palmas, com 0,6˚C as 4h. Guarapuava registrou 1,6ºC, Laranjeiras do Sul com 2,9ºC e Santa Maria do Oeste com 2,6ºC. General Carneiro, uma das cidades mais frias do Paraná, registrou 3,5ºC.

