Curitiba e cidades da região metropolitana registram a menor temperatura do ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba e mais seis municípios do Paraná registraram a temperatura mais baixa do ano neste domingo (11) de Dia das Mães. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a capital paranaense registrou 9,4°C pela manhã.

Além de Curitiba, as outras cidades com as temperaturas mais baixas foram:

Fazenda Rio Grande: 7,6°C

Pinhais: 8,9°C

Antonina: 13,9°C

Santo Antônio da Platina: 14,4°C

Guaratuba: 15,8°C

Paranaguá: 16,7°C

Frio continua em Curitiba nesta semana?

Para o restante da semana as temperaturas devem continuar mais baixas ao amanhecer, mas no período da tarde a tendência é de que esquente mais.

Conforme o Simepar, nesta segunda-feira (12), o tempo deverá permanecer com muitas nuvens entre os Campos Gerais, a RMC e o litoral, com possibilidade de pancadas fracas de chuva ao longo do dia. Em Curitiba as temperaturas ficam entre 12ºC de mínima e máxima de 18ºC.

Nas demais regiões, o sol deve aparecer entre nuvens, com chance de pancadas de chuva muito localizadas durante a tarde. Ao amanhecer, as menores temperaturas deverão ser registradas nas regiões Centro-Sul e Sudeste, com mínimas entre 7 °C e 8 °C.

A semana não deve ter chuvas significativas, apenas variação de nebulosidade.