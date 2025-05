Mais de 70 novas moradias são entregues pela Cohab em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No sábado (10), 72 moradias localizadas no bairro Atuba, em Curitiba, foram entregues pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab). O projeto, que recebeu um investimento de R$ 23,9 milhões da prefeitura, contempla residências construídas na Vila Divino.

As unidades habitacionais destinam-se a famílias em situação de vulnerabilidade que viviam às margens do rio Atuba. Durante a realização da obra, esses moradores estavam em residências provisórias e recebiam auxílio-moradia.

Essa é a primeira entrega da atual gestão municipal e da nova administração da Cohab. Ao todo, o projeto prevê a construção de 108 casas, das quais 12 ainda serão adaptadas para atender idosos e pessoas com deficiência.

Outras residências da Cohab serão entregues também no Atuba

Além das casas na Vila Divino, a Regional Boa Vista abriga outros projetos habitacionais em andamento. Ao todo, 232 novas unidades estão em construção, sendo 56 apartamentos no Residencial Alfeneiros e 167 no Residencial Best Life.

O Residencial Best Life está sendo viabilizado com recursos de R$ 9,95 milhões do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e beneficiará moradores da Vila Lupinski.

Já o Residencial Alfeneiros foi desenvolvido com apoio da iniciativa privada. Desse total, 46 apartamentos foram comercializados para pessoas cadastradas na fila de espera da Cohab.