Especial de Dia das Mães: “Do primeiro choro ao primeiro sorriso”

Neste Dia das Mães, a Tribuna do Paraná e o blog Mamãetopia, convida os curitibanos e curitibanas a assistir a um vídeo especial que explora a profundidade do vínculo entre mães e filhos. “Do primeiro choro ao primeiro sorriso” apresenta relatos autênticos e emocionantes da mamãe Beatriz (Bia) de Oliveira, capturando momentos que vão desde o nascimento até os primeiros sorrisos, revelando a beleza e a complexidade da maternidade.

O vídeo conta um pouco da vida da Bia que destaca a jornada única de ser mãe, mostrando como cada desafio é superado com amor e dedicação, além de desmistificar algumas coisas. É uma oportunidade para refletir sobre a importância das mães em nossas vidas e celebrar suas conquistas diárias.

Mamãetopia

Beatriz de Oliveira é autora do blog Mamãetopia e colunista na Tribuna do Paraná, retratando a maternidade com boa dose de realidade, pitadas de humor (as vezes mau humor também), muito amor e zero filtros do Instagram. Para conhecer a coluna, basta clicar aqui!

Homenagem

Assista a este tributo comovente e deixe-se tocar por essas histórias de amor e carinho. É uma homenagem sincera às mães que, com sua força e ternura, fazem do mundo um lugar melhor. 💖

E desde já, a equipe da Tribuna do Paraná, deseja a você um Feliz Dia das Mães!