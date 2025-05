Paulo Ricardo comemora 40 anos de carreira com show em Curitiba

Curitiba se prepara para receber um dos ícones da música brasileira em uma apresentação única. Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM e artista consagrado, traz sua turnê “Paulo Ricardo XL” à capital paranaense, celebrando quatro décadas de uma carreira repleta de sucessos.

O espetáculo, que promete ser um marco no cenário musical da cidade, acontecerá no Teatro Positivo no dia 1º de novembro. Os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 80,00, disponíveis no Disk Ingressos, nas bilheterias do teatro e no Shopping Mueller.

A turnê “Paulo Ricardo XL” é uma verdadeira viagem no tempo, revisitando os maiores hits do artista desde os anos 80 até os dias atuais. O repertório inclui clássicos como “Louras Geladas”, primeiro single de Paulo Ricardo, e “Vida Real”, tema do Big Brother Brasil, que completa 25 edições este ano.

O show promete surpreender o público curitibano com uma produção de alto nível. A cenografia assinada por Glauber Vianna, responsável por trabalhos de artistas renomados como Tribalistas e Roberto Carlos, contará com três telões de última geração. A iluminação ficará a cargo de Marcelo Sacramento, enquanto os figurinos, marca registrada do artista, serão criados por Camargo.

Paulo Ricardo demonstra sua versatilidade musical ao transitar entre diversos gêneros, do rock ao pop, passando pela MPB e música romântica. O artista apresentará canções inéditas ao vivo, como “Só Me Fez Bem” e “Quatro Coiotes”, além de interpretações de clássicos como “Chega de Saudade”.

A turnê “Paulo Ricardo XL” já passou por São Paulo e Rio de Janeiro, recebendo elogios da crítica e do público. Agora, é a vez de Curitiba testemunhar esse espetáculo que promete ser um divisor de águas na cena musical brasileira.

Não perca a oportunidade de vivenciar quatro décadas de música brasileira em uma única noite. Paulo Ricardo estará no palco do Teatro Positivo às 21h15 do dia 1º de novembro, em um show que certamente ficará na memória dos fãs curitibanos.

O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba. Realização: Plateia Oficial