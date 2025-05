Quadrilha premiada do Nordeste será atração de Festa Junina de Curitiba

Curitiba se prepara para receber um dos maiores ícones do São João brasileiro: a Quadrilha Junina Luar do Sertão. O grupo alagoano, com mais de 40 anos de história e diversos títulos nacionais, será uma das atrações principais do São João de Curitiba, evento que promete ser a maior festa junina já realizada na capital paranaense e em toda a região Sul do país.

Oriunda do bairro do Prado, em Maceió, a Luar do Sertão é reconhecida como uma das quadrilhas mais premiadas do Brasil. Seu espetáculo cênico une dança, emoção e teatralidade, exaltando com orgulho as raízes nordestinas. A estética impecável, os figurinos luxuosos e as coreografias emocionantes são marcas registradas do grupo, que já encantou público e jurados nos principais palcos e festivais do país.

A presença da Luar do Sertão em Curitiba promete trazer toda a magia e autenticidade do São João para os curitibanos. Com sua energia contagiante, o grupo oferecerá um show repleto de cores, movimento e história, transformando cada apresentação em um espetáculo inesquecível.

João Gilberto, diretor da CWB Brasil e um dos idealizadores do evento, demonstra empolgação com a festa. “Trazer a Luar do Sertão para o São João de Curitiba é realizar um sonho antigo. Estamos falando de uma das maiores quadrilhas do país, com uma história linda, premiada e emocionante. Eles são sinônimo de excelência e tradição, e é exatamente isso que queremos entregar ao público: uma festa inesquecível, que valorize a cultura e emocione do início ao fim”, contou.

O São João de Curitiba acontecerá entre os dias 19 e 22 de junho, no Parque Barigui – Centro de Eventos Positivo. A programação promete ser intensa e variada, atendendo a todas as idades, com uma mistura de cultura popular, gastronomia, brincadeiras e grandes atrações.

Os ingressos já estão disponíveis para venda através da plataforma Blueticket (www.blueticket.com.br). Os organizadores informam que mais detalhes sobre a programação serão divulgados em breve nos perfis oficiais da CWB Brasil e da festa: @cwbbrasil, @joyeventosbr e @saojoaodecuritiba.