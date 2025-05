Festival de Animação de Curitiba começa nesta quinta com mais de 220 filmes

Começa nesta quinta-feira (08), no Cine Passeio, a quarta edição do Festival Internacional de Animação de Curitiba (Animatiba), evento que traz filmes nacionais e estrangeiros, além de palestras, painéis e encontros gratuitos sobre inteligência artificial, jogos e plataformas digitais.

O filme de abertura será o longa-metragem nacional Celeste, do diretor Fernando Macedo. A sessão, às 14h, tem entrada gratuita e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do Cine Passeio. Os ingressos para o restante das exibições têm preço fixo de R$ 10.

Na quarta edição, o Animatiba contou com mais de 2.300 inscrições de projetos. “O maior desafio enfrentado é a seleção dos filmes, pois a quantidade de inscritos tem sido enorme nas últimas edições. Mas fazemos isso com rigor, o que garante a qualidade da nossa seleção”, diz Paulo Munhoz, realizador do evento.

Programação do Animatiba 2025

Entre os destaques da programação estão animações nacionais como Placa-mãe (2023), de Igor Bastos; Bizarros Peixes das Fossas Abissais (2023), de Marcelo Marão; Abá e Sua Banda (2024), de Humberto Avelar.

No final, os vencedores das mostras competitivas receberão o troféu giratório do Animatiba, o Animatiboscópio, prêmio com uma base que se movimenta. A lista completa dos filmes selecionados e mais informações estão no site do evento.

Serviço

Cine Passeio

Endereço: Rua Riachuelo, 410 – Centro

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 22h

Programação: disponível no site www.cinepasseio, atualizada semanalmente