Cano de alta pressão estoura no Centro de Curitiba e alaga comércios. “Prejuízo”

Um vazamento de água em um cano no Centro de Curitiba causou prejuízos para comerciantes da região. O cano estourou na terça-feira (6), no mesmo dia a Sanepar foi acionada para fazer o reparo. Mas, na madrugada desta quarta-feira (7), a água voltou a jorrar, desta vez trazendo prejuízo para comerciantes e muito desperdício de água.

O cano que estourou fica na esquina da Rua Presidente Faria com a São Francisco, próximo ao Passeio Público de Curitiba. Com a pressão, o jato d’água chegou a atingir o segundo pavimento do prédio que fica em frente ao local do vazamento. Um centro cultural e um estacionamentos ficaram alagados.

“Não há como calcular exatamente (o prejuízo), mandamos vários horistas/diária embora. Foi praticamente um dia de faturamento perdido”, afirma Haxel Heloin, proprietário do estacionamento que ficou inundado após o vazamento.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O local tem dois pavimentos, o primeiro piso ficou totalmente alagado. “Tivemos um piso bloqueado, o equivalente a metade do estacionamento. Este piso que sobrou demos prioridade aos mensais”, explica o comerciante.

Prejuízo grande com perda de equipamentos

“No nosso estabelecimento a água do cano subiu pelo segundo andar do espaço e vazou para o primeiro, alagando tudo. O primeiro piso inclusive tem um forro de gesso e como ontem (terça, 6) teve ensaio de blocos, tinham equipamentos (pra além de mercadorias) no chão, molhou tudo”, relatou Jefferson dos Santos Sledz, proprietário do espaço, da É Dino, ponto de cultura rua São Francisco.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

E aí, Sanepar??

Um fiscal da Sanepar esteve no local, informou que vai enviar uma equipe para fazer a limpeza e que também vão fazer uma avaliação dos danos de equipamentos, mercadorias, estrutura, etc. Porém, não informou um prazo. “Até agora não tem como estimar se vão arrumar a tempo e se os equipamentos utilizados em ensaios ou mercadorias vão estar disponíveis”, afirmou Jefferson.

Cobrada pela Tribuna, a Sanepar informou que realizou o conserto na rede rompida na na Rua Presidente Faria com a São Francisco, no Centro de Curitiba, na manhã de quarta-feira. “A Companhia havia realizado um conserto também na terça-feira. O rompimento se deu por conta de alta pressão na rede. A Sanepar informa ainda que a região faz parte da área de melhorias para adequação de pressão na rede, visando adequar a pressão atual da água dentro das tubulações para evitar rompimentos e vazamentos.

E o prejuízo dos comerciantes?

A Sanepar informou ainda que faz o conserto, a recomposição de calçada, limpeza do local e também ressarce danos. “O cliente precisa entrar em contato por um dos canais de atendimento da empresa. Ele será orientado sobre esse procedimento”, disse a empresa.

O atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas por dia, ou pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, a orientação é ter a conta de água ou o número de sua matrícula em mãos.

Conserto foi realizado novamente na manhã desta quarta-feira (07). Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉