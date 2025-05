Parque mais tradicional de Curitiba tem portão inspirado no Cemitério de Cães de Paris

O “coração verde” do Centro de Curitiba celebra 139 anos nesta sexta-feira (2). O Passeio Público, primeiro parque da capital paranaense, inaugurado em 2 de maio de 1886, transformou uma área alagadiça às margens do Rio Belém em um espaço de lazer e preservação ambiental.

“De terreno pantanoso a um dos mais bonitos espaços verdes de biodiversidade, lazer e cultura, o Passeio Público é um dos símbolos do pioneirismo de Curitiba em iniciativas de desenvolvimento urbano sustentável que melhoram o dia a dia da população”, destaca o prefeito Eduardo Pimentel.

Ao longo de sua história, o parque cresceu de 48 mil para 69 mil metros quadrados, abrigando uma rica variedade de flora e fauna. Visitantes podem admirar carvalhos centenários, ciprestes e ipês-amarelos, além de observar aves como sabiás, pica-paus e até uma cegonha em uma das ilhas artificiais.

O Passeio Público não é apenas um refúgio natural, mas também um espaço de lazer completo. Entre suas atrações estão o Coreto Digital, a ponte pênsil da Ilha das Ilusões, academia ao ar livre e playground inclusivo. O parque também participa do programa Jardins de Mel, com caixinhas de abelhas sem ferrão.

Passeio Público e suas curiosidades

No fim de 1885, o presidente da Província do Paraná, Alfredo Taunay, determinou que o município fizesse a desapropriação do terreno onde foi implantado o Passeio Público no ano seguinte.

O primeiro administrador do Passeio Público foi o empresário Francisco Fontana, que tem um busto em sua homenagem próximo a um dos portais do parque.

Ao lado do Passeio Público, o antigo Atalho da Graciosa recebeu melhorias e passou a se chamar Boulevard 2 de Julho, que posteriormente se tornaria a Avenida João Gualberto.

O carrossel que tem encantado crianças e adultos, durante o Natal de Curitiba, também é uma referência ao antigo carrossel que existiu no local e que era conhecido como a “elegante máquina de cavalinhos.”

Em 1887, o Passeio Público recebeu as primeiras lâmpadas elétricas de Curitiba. Antes, o espaço era iluminado por lampiões a gasolina.

Em 1909, espanhola Maria Aída escolheu o Passeio Público para fazer a primeira decolagem de balão da cidade e que deveria descer na Praça Tiradentes. Ela e o balão Granada acabaram caindo no telhado da Catedral, mas o feito garantiu a Maria Aída o título de primeira mulher de Curitiba e do Brasil a voar sozinha de balão.

Em 1911, o simbolista Emiliano Perneta foi coroado como Príncipe dos Poetas Paranaenses. Como ele também era conhecido como poeta da ilusão, a ilhota onde ocorreu a cerimônia ganhou um memorial com o busto do artista e passou a ser conhecida como Ilha da Ilusão.

Os portões do Passeio Público são inspirados no portão do Cemitério de Cães de Paris. Todos foram projetados pelo mesmo arquiteto, o francês Joseph-Antoine Bouvard. Famoso na Europa e também no Brasil, Bouvard foi contratado pelo então prefeito de Curitiba, Cândido de Abreu, para as reformas no Passeio Público, em 1919.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Até o início da década de 1970, o Passeio Público era o único parque da cidade aberto à população. Apenas em 1972 foi inaugurado o Parque da Barreirinha. Hoje, Curitiba conta com 52 parques e bosques.

Com a canalização do Rio Belém, na década de 1970, os lagos do Passeio Público hoje são alimentados por água de poços artesianos.

O Passeio foi o primeiro zoológico da Curitiba. Desde 1982, abriga apenas pequenos animais (aves e primatas), quando os recintos da maioria das espécies foram transferidos para o Zoológico do Alto Boqueirão.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Em 2019, o Passeio Público passou por uma grande revitalização. O espaço ganhou uma nova praça, com deck, que recebe o público que assiste aos espetáculos de Natal no fim do ano. Também foi instalado o Coreto Digital, que exibe vídeos de exposições, performances musicais e contos de histórias em uma tela curva de LED de alta definição.

O Passeio Público tem um playground inclusivo, projetado para garantir a diversão também de crianças com deficiências. No local, um dos brinquedos é um “balão” estilizado que homenageia o feito de Maria Aída em 1909.

O Passeio Público é ponto de parada obrigatória para a espécie Ardea alba, também conhecida como garça-branca-grande. Durante oito meses do ano, as grandes aves de plumagem branca escolhem o coração do parque como berçário.

Aos sábados, das 7h às 12h, o Passeio Público recebe uma Feira de Orgânicos.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Ao lado do Passeio Público, há uma estação de bicicletas compartilhadas e estações-tubo do transporte coletivo.

Passeio Público

Horário: de terça-feira a domingo, das 6h às 20h (às segundas fica fechado para manutenção)

Local: entradas pela Rua Carlos Cavalcanti, Avenida João Gualberto e Rua Presidente Faria, no Centro