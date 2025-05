Obra do prédio mais alto de Curitiba avança; Veja detalhes da construção gigantesca

Próximo ao Parque Barigui, o futuro edifício mais alto de Curitiba já atingiu a construção do 16º andar. O projeto do OÁS Barigui, da incorporadora GT Building com construção da Thá Engenharia, prevê 50 andares e abrigará 59 apartamentos de 160 m² a 280 m².

De acordo com o status de obras divulgado no site da construtora, em março, a fundação estava concluída e a estrutura, 65% finalizada. Além disso, quase 20% da alvenaria já foi executada.

Localizado na esquina da Rua Padre Anchieta com a Rua Jerônimo Durski, no bairro Bigorrilho, o edifício possui uma fundação com 21 metros de profundidade, projetada para suportar as 70 mil toneladas da estrutura finalizada. O volume de concreto utilizado apenas na fundação chega a 1.144 m³. Veja aqui como foi feita a fundação desta construção gigante!

A conclusão da obra está prevista para junho de 2027. Ao final, o arranha-céu terá 179 metros de altura, quase 26 metros a mais que o atual prédio mais alto da cidade, o Universe Life Square, que possui 152,58 metros.

>> Veja aqui detalhes da construção gigante em Curitiba!

Apartamentos custam, em média, R$ 2,5 milhões

Desde janeiro de 2024, aproximadamente 40% dos apartamentos já foram comercializados. Para morar no arranha-céu, o investimento mínimo é de R$ 2,5 milhões, podendo chegar a R$ 8 milhões no caso da cobertura.

Todos os apartamentos contarão com elevadores privativos e um sistema de automação de iluminação, com possibilidade de integração a outras tecnologias. Os três últimos andares serão dedicados à área de lazer, que incluirá uma piscina de grandes proporções, sauna, espelho d’água, salão de festas, sala de fitness, sala de jogos e área gourmet.

