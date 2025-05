Ponte de Guaratuba chega aos 50%: Quando a obra será entregue?

Nesta quinta-feira (1º), uma cerimônia no Litoral do Paraná marcou a conclusão de 50% das obras da Ponte de Guaratuba. Com entrega prevista para abril de 2026, a estrutura terá 1.244 metros de extensão, incluindo quatro faixas para tráfego de veículos e duas de segurança.

O governador Ratinho Júnior participou do evento que celebrou o avanço da construção. Em entrevista à imprensa, destacou o simbolismo da data do evento, feriado do Dia do Trabalhador, e a importância do projeto para a região.

“Uma obra como essa é como uma indústria. Envolve tanto a parte administrativa, quanto a contábil, a parte de engenharia e a operacional, que é o volume de trabalhadores”, afirmou.

Até o momento, 634 trabalhadores já foram envolvidos diretamente na construção, sendo 457 contratados pelo Consórcio Nova Ponte e 177 por empresas subcontratadas.

Investimento ultrapassa R$ 300 milhões

Em fevereiro de 2025, o Governo do Estado informou que o investimento na ponte havia alcançado R$ 386,9 milhões. No primeiro trimestre do ano, quase metade dos recursos de um total de R$ 1,27 bilhão foi direcionada a obras e instalações em todo o Paraná.

Além da Ponte de Guaratuba, a Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, com 63% de execução, lidera entre os projetos que mais receberam verbas. Juntas, as duas somam R$ 352,8 milhões dos R$ 405,7 milhões aplicados em infraestrutura.

Ponte ligará Guaratuba e Matinhos

Ao final da obra, a ponte unirá as cidades de Guaratuba e Matinhos. A estrutura contará com 23 vãos: 20 no trecho pré-moldado e três no segmento estaiado.

No segmento estaiado, os trabalhos se concentram na aduela de partida, estrutura fundamental que dará sustentação à superestrutura sobre os pilares. No início de abril, dois vãos da parte pré-moldada já haviam sido concretados. Foram utilizados 120 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 15 caminhões betoneira.

