Alerta laranja para queda brusca de temperatura em Curitiba e região

Curitibanos, preparem os agasalhos! O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso importante para nossa cidade, alertando sobre uma significativa queda de temperatura prevista para a próxima semana.

O alerta, que já está em vigor nesta quarta-feira (28), destaca um declínio térmico superior a 5°C. Esta mudança brusca no clima não é apenas uma questão de conforto, mas também de saúde pública.

+ Leia mais Quadrilha adultera soja com areia e causa prejuízos milionários no Paraná

Especialistas do INMET ressaltam que variações bruscas de temperatura podem impactar diretamente a saúde da população, especialmente de grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias crônicas.

Para manter a saúde com o frio intenso, especialistas recomendam manter-se bem agasalhado, dando preferência a várias camadas de roupa. A hidratação precisa estar em dia, mesmo com o frio. Se possível, a recomendação é evitar mudanças bruscas de temperatura, como ambientes muito quentes para muito frios, ou vice-versa. Proteja sempre as extremidades do corpo, como pés, mãos e cabeça.

A Defesa Civil de Curitiba está em alerta e orienta a população a ficar atenta às atualizações meteorológicas. Em caso de emergências relacionadas ao frio intenso, os cidadãos podem acionar o serviço pelo telefone 156.