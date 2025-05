Neve no Brasil! Fenômeno cobre cidades do Sul nesta quinta-feira

Flocos brancos caindo do céu, telhados cobertos por uma fina camada branca e termômetros marcando zero grau. Não, não estamos falando da Europa ou do Canadá, mas sim do Brasil – país tropical. A neve, fenômeno raríssimo por aqui, deu as caras nesta quinta-feira (29) em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina, confirmando a previsão que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia anunciado.

E não é que a meteorologia acertou em cheio desta vez? A combinação perfeita entre uma massa de ar polar super gelada e a umidade da região criou o cenário ideal para esse espetáculo da natureza. Os termômetros marcaram temperaturas baixíssimas – chegando a 0°C em São José dos Ausentes por volta das 9h da manhã. Com esse frio todo, a umidade nas nuvens congelou e os flocos conseguiram chegar intactos até o solo.

+ Leia mais Curitiba tem o dia mais frio do ano e sensação térmica chega a 0,1°C

Quem estava por lá teve a sorte de presenciar pequenos flocos caindo intermitentemente, formando uma leve cobertura branca sobre telhados, plantas e carros. A equipe do Inmet que estava na estação de São José dos Ausentes até registrou o momento em vídeo institucional – que sorte, não?

Vale lembrar que neve no Brasil não é algo que vemos todo dia! O fenômeno acontece principalmente nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e quase sempre quando massas de ar polar bem intensas decidem dar uma passadinha por aqui.

O Inmet já estava de olho nessa frente fria desde o começo da semana, emitindo alertas sobre a queda de temperatura e a possibilidade de neve nas regiões mais elevadas da Serra Gaúcha e Catarinense.

Frio se espalha pelo país

E não foi só nas cidades onde nevou que o frio apertou! Outras localidades gaúchas também registraram temperaturas de bater o queixo nesta quinta. Segundo dados do Inmet, até as 8h da manhã, Vacaria marcou mínima de 1,9°C e Cambará do Sul registrou 2,1°C.

E preparem os casacos, porque amanhã promete ser ainda mais gelado! Para sexta-feira (30), a previsão é de temperaturas entre 1°C e impressionantes -5°C, criando condições perfeitas para geada ampla em todos os estados do Sul. E o friozinho não para por aí: áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Goiás, Triângulo e sul de Minas Gerais também devem acordar com uma camada de geada, mesmo que mais fraquinha.