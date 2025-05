Freiras do beatbox do Paraná viram notícia nos EUA

Literalmente do dia para a noite, a vida das missionárias Marisa Neves, 41, e Marizele Rego, 46, mudou completamente. As irmãs da Congregação Copiosa Redenção, de Ponta Grossa, viraram fenômeno nas redes sociais após apresentação no programa Família de Amor, da TV Pai Eterno, onde mostraram uma versão hip-hop da música “Vocação” com direito a beatbox.

O telefone da assessoria não para de tocar. São entrevistas, convites para eventos e participações em programas. “Nem conseguimos voltar para casa ainda e não sabemos a realidade de como está o burburinho no Paraná, mas minha rede social está bombando”, conta Marizele.

A repercussão ultrapassou fronteiras, chegando à imprensa internacional como o Today, nos Estados Unidos. Até mesmo a atriz Viola Davis compartilhou o trabalho das religiosas brasileiras. “Nunca imaginamos isso tudo e ainda tenho dificuldade com essa palavra (fama). Sempre fomos paradas na rua para fotos, pois usamos hábito e as pessoas se identificam com a vida religiosa. Queremos que olhem a gente e lembrem de Deus”, explica Marizele.

Para Marisa, a missão continua sendo levar a palavra de fé, principalmente a usuários de drogas. “Nossa missão continua, mas agora tem mais intensidade. Espero que com tudo isso, mais pessoas encham o coração de alegria, paz e esperança. A fama fará com que mais gente possa se transformar.”

Foi o trabalho como promotora vocacional da fé para jovens que motivou as religiosas a buscarem novas formas de interação. Daí surgiu o beatbox e a dança como ferramentas.

“No começo, fui testando, fazendo os primeiros sons e movimentos com a boca, achava interessante e usava isso em rodas de amigos. Na congregação, onde estou há 20 anos, temos a possibilidade de trabalhar com dependentes químicos e eles se sentem mais em casa. É um instrumento de alegria”, define Marizele, que já havia gravado outras canções.

Marisa revela que, mesmo não sendo profissional, sempre levou a dança a sério. Na infância, durante serviços domésticos com a irmã gêmea, parava para dançar quando ouvia músicas que gostava.

“Participei de grupos de dança e fiz aulas de street dance, balé, sapateado, hip-hop e break dance. Quando entrei na Copiosa, isso se aflorou como um mecanismo para levar a palavra de Deus.”

Com o sucesso, as religiosas querem impactar mais pessoas, mas sem mudar sua essência. “Nós nunca sairemos da Copiosa Redenção, temos votos perpétuos de permanência nessa congregação. Nosso desejo é poder levar a palavra e que Deus possa ser experimentado por mais gente”, afirma Marizele.

A música “Vocação de Amar e Servir”, agora conhecida apenas como “Vocação”, ganhou nova versão com batidas eletrônicas do DJ Baruch e reforço no beatbox de Marizele. O hit foi lançado ao vivo no Melhor da Noite (Band) de quarta (28), apresentando a letra completa da canção composta pela irmã Luana Pereira e doada à Congregação.