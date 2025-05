Quais bairros têm os condomínios mais caros de Curitiba?

O Batel segue como o bairro com as taxas condominiais mais caras de Curitiba. Levantamento divulgado pela Loft, empresa de tecnologia voltada ao mercado imobiliário, aponta que os moradores do tradicional reduto da elite curitibana desembolsam, em média, R$ 1.396 mensais apenas com a taxa de condomínio.

A pesquisa analisou 1,1 mil anúncios de imóveis residenciais disponíveis em abril deste ano nas principais plataformas digitais da capital paranaense. Bigorrilho e Mossunguê completam o pódio dos bairros com valores mais elevados.

“Bairros de alto padrão costumam ter condomínios com sauna, academia, salão gourmet, gerador e portaria 24h. Esses serviços elevam o custo mensal e são refletidos na taxa de condomínio”, explica Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

O executivo alerta que esse custo fixo é determinante na escolha de um imóvel. “Mesmo com valores de venda compatíveis, um condomínio elevado pode inviabilizar a compra ou o aluguel. E, uma vez estabelecido, esse valor raramente recua”, observa.

A empresa também analisou as taxas proporcionais por metro quadrado, métrica que revela a pressão orçamentária mesmo em apartamentos compactos. Neste quesito, o Centro lidera, seguido pelo Batel e Rebouças.

“Imóveis compactos em áreas centrais ou valorizadas tendem a apresentar valor de condomínio por metro quadrado mais alto, devido à localização e ao perfil dos edifícios”, completa Takahashi. O levantamento considerou apenas bairros com maior atividade nas plataformas digitais, o que explica a ausência de alguns redutos tradicionais da cidade no ranking final.

Veja a lista do TOP 10 condomínios mais caros de Curitiba.

Os 10 bairros com as maiores taxas de condomínio em abril (preço médio, em R$)

Bairro Condomínio médio Variação mês anterior Tíquete médio BATEL 1,396 0.2 2,620,944 BIGORRILHO 883 0.1 1,996,338 MOSSUNGUÊ 850 0.3 2,512,459 ÁGUA VERDE 800 0.2 1,386,946 CABRAL 800 0.1 1,718,361 AHU 750 0.1 1,506,604 JUVEVÊ 700 0 1,543,872 MERCÊS 700 -0.2 1,456,013 CRISTO REI 600 0 927,929 VILA IZABEL 600 -0.1 1,111,722

Fonte: Loft. com base nos dados dos anúncios nas principais plataformas digitais