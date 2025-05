Carro carregado com 58 sacos de batata em Curitiba viraliza. “KAminhão”?

Um vídeo feito na Central de Abastecimento (Ceasa) no bairro Tatuquara, em Curitiba, viralizou na quarta-feira (28). Um comerciante encheu um Ford Ka com 58 sacos de batata, e avisou que iria levar o legume para Belém (PA). Mas vai um alerta! Legislação não permite esse tipo de transporte em um carro de passeio (veja logo abaixo a regra da Resolução 349/2010.

A história é espetacular e merece ser contada. Yuri Fernando, um dos responsáveis pela Hortifrutigranjeiros Capital, empresa que vende batatas e cebolas, e que aparece no vídeo sendo o mais novo, acompanhou toda a cena. Mesmo depois de 24 horas do fato, não consegue esconder a risada.

O nome do comprador não é conhecido pela equipe da Hortifrutigranjeiros Capital, somente o apelido “mãozinha“. “Fomos avisados que uma pessoa passaria para recolher 58 sacos de batata, em torno de 1460 quilos . Quando chegou perto das 10 horas, ele se apresentou como sendo o comprador, e pediu para carregar dentro do Ford Ka. Na hora, começamos a rir, e a galera entrou na brincadeira. Virou essa peripécia com nossos fornecedores do Brasil inteiro ligando. Viramos atração na Ceasa”, brincou Yuri.

Com o carro abarrotado de batata até o teto, o “mãozinha” informou que levaria o legume até Belém, uma distância de 3.271 quilômetros de Curitiba. “Essa parte foi uma brincadeira dele, é Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana. Ele é uma lenda por aqui, dizem que o carro antes pegou fogo”, informou Yuri.

Carro foi parado na saída da Ceasa e não seguiu viagem

De acordo com a Ceasa Paraná, que não tem responsabilidade direta ou jurisdição

sobre questões de trânsito, fiscais de pátio identificaram a irregularidade e impediram a saída do automóvel até que a situação fosse regularizada.

“O motorista foi orientado e, de forma colaborativa, deixou metade da carga no local, retornando posteriormente para buscá-la de maneira segura. O automóvel, portanto, não saiu com a carga em excesso. Reforçamos que a Ceasa Paraná preza pela segurança de todos os usuários das nossas dependências e atua de forma preventiva sempre que situações de risco são identificadas”, comunicou a Ceasa.

O vídeo divulgado foi pelo @caxeroceasa, um perfil com 76 mil seguidores que conta o dia a dia dos trabalhadores da Ceasa Curitiba. A Central de Abastecimento é verdadeira cidade dentro do bairro Tatuquara. Atende mais de 20 mil pessoas por dia, em uma estrutura que conta com 72 mil metros quadrados de área construída e 510 mil de área total.

As Ceasas são empresas estatais ou de capital misto (público e privado), criadas na década de 60 pelo Governo Federal, com o objetivo de aprimorar a comercialização e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros. Na Ceasa Curitiba, é possível encontrar legumes, frutas, hortaliças, ovos, pescados, além de outros perecíveis ligados à agricultura com possibilidade de economia no bolso do consumidor final.

Resolução 349/2010 não permite esse tipo de carga

Existe regra para o transporte de bagagem no teto dos automóveis e quem dispões sobre elas é a resolução 349/2010, qu, entre outras funções, estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e de bicicletas nos veículos classificados na espécie automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário.

Segundo a resolução é permitido o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas a suportes apropriados, devidamente afixados na parte superior externa da carroçaria.

As cargas, já considerada a altura do bagageiro ou do suporte, deverá ter altura máxima de 50 centímetros e suas dimensões, não devem ultrapassar o comprimento da carroçaria e a largura da parte superior da carroçaria.

O valor da carga permitida para veículos leves é determinado pelo seu Peso Bruto Total (PBT), que não pode ser superior a 3.500 kg, de acordo com a Resolução nº 396 do CONTRAN. Se o peso bruto total do veículo exceder 3.500 kg, ele é considerado um veículo pesado. Veículos leves incluem ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos, quadriciclos, automóveis, SUVs e caminhonetes, conforme a imagem disponibilizada pela resolução.

