Não é notícia repetida! Mais uma onça é capturada em chácara no Paraná

Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) capturaram na madrugada desta quinta-feira (29) uma onça-parda no distrito rural de Marialva, no Noroeste do Paraná. É o segundo felino resgatado na mesma região em menos de uma semana.

A equipe foi chamada por moradores que suspeitavam de animais sendo caçados por uma onça na área. Na segunda-feira (26), os técnicos instalaram uma armadilha para capturar o animal com segurança.

O monitoramento do dispositivo confirmou a captura do felino durante a madrugada. Tratava-se de uma fêmea jovem que, por não apresentar ferimentos, foi devolvida à natureza no mesmo dia.

O Puma concolor, como é cientificamente conhecido, tem pelagem acastanhada na maior parte do corpo, com a região ventral mais clara. É um animal adaptável, capaz de sobreviver em diferentes ambientes como montanhas, desertos ou florestas. São carnívoros solitários e territorialistas, de hábitos noturnos, que se alimentam principalmente de pequenos mamíferos e aves.

A população pode ajudar na preservação desses animais. Ao avistar exemplares machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve acionar a Ouvidoria do IAT e da Polícia Militar do Paraná, ou o Disque Denúncia 181.