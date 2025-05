Obra do Novo Inter 2 bloqueia nova rua em Curitiba a partir desta sexta

A partir das 9 horas desta sexta-feira (30), a Rua Professor Leonel Moro, no bairro Xaxim, em Curitiba, terá bloqueios para execução de obras do projeto Novo Inter 2. A interrupção aos motoristas será no trecho entre as ruas Francisco Derosso e Ana Aparecida Lopos Canet, que também recebe obras de infraestrutura.

Durante o período de bloqueio, previsto inicialmente até o dia 5 de junho, os motoristas podem utilizar rotas alternativas. Para acessar a Rua Professor Leonel Moro, as opções são: a Rua Dom José Marello, pelo lado norte, ou a Rua Hermínia Zanetti, pelo lado sul. Ambas conduzem até a Rua Ana Aparecida Lopos Canet, que permite o retorno à Professor Leonel Moro.

Já quem estiver trafegando pela Professor Leonel Moro e precisar seguir em direção à Francisco Derosso deve ficar atento: o cruzamento com a Rua Ana Aparecida Lopos Canet também estará bloqueado, exigindo duas alternativas: sentido norte pela Rua Dom José Marello ou sentido sul pela Hermínia Zanetti.

Foto: SECOM

Rua no Xaxim passa por serviços de escavação e pavimentação

O bloqueio é necessário para a execução de serviços de escavação e pavimentação dentro do escopo do Lote 3.1 – Pacote 2 do Projeto Novo Inter 2. Os trabalhos na Rua Professor Leonel Moro incluem a pavimentação em concreto no trecho de 100 metros de extensão.

Mudanças do Novo Inter 2 no Xaxim

Localizado na região centro-sul de Curitiba, no Xaxim, o Lote 3.1 do Novo Inter 2 realiza obras em 17,7 km. Dividido em quatro pacotes, o trecho contempla desde novas calçadas até pavimentação em concreto, sistemas de drenagem mais eficientes, iluminação de LED e paisagismo.

Com intervenções dos pacotes 2 e 3 já em andamento e os pacotes 4 e 5 em fase de licitação, a iniciativa integra um projeto maior ligado ao transporte coletivo em Curitiba.