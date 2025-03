Polícia neutraliza bomba deixada em terminal de Curitiba

A sacola deixada na manhã desta segunda-feira (31) no Terminal do Boqueirão, em Curitiba, tinha carga explosiva. A informação foi confirmada pela Polícia Militar após a ação do Esquadrão Antibombas. O mecanismo de acionamento falhou, e por isso não teve uma explosão. As autoridades estão a procura de um homem que foi filmado por câmeras de segurança deixando o objeto.

Policiais verificaram nas imagens que o suspeito estaria usando roupas pretas, capuz e máscara no rosto ao abandonar a sacola com o bilhete “Cuidado, Risco de Explosão”. A fumaça que deixava a sacola um pouco depois das 7 horas e deixou passageiros preocupados podem comprovar que o acionamento ocorreu, mas falhou.

No primeiro momento, o robô usado nesse tipo de ocorrência localizou papéis. No fundo da sacola, um carga de pólvora. O mecanismo de defesa na sequência realizou a neutralização da carga.

O homem suspeito embarcou depois em um biarticulado e está sendo procurado. O trânsito dentro do terminal foi liberado nos dois sentidos.