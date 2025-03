Terminal do ônibus é isolado por suspeita de bomba em Curitiba

O Terminal do Boqueirão está isolado pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Paraná (PMPR) na manhã de segunda-feira (31). Uma sacola deixada na plataforma do ônibus Ligeirão gerou essa preocupação ao local. De acordo com relatos de passageiros, uma fumaça saindo do material foi observada, levando o isolamento da área pela suspeita de bomba.

Equipes da Polícia Militar estão no local, e por prevenção, bloquearam o acesso até que esquadrão antibombas avalie a situação. Segundo a Urbs, houve mudanças na plataforma de embarque dos biarticulados sentido Centro para manter distância da mochila

O terminal do Boqueirão fica localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Carlos Frank. É considerado um dos mais importantes de Curitiba, são mais de 20 linhas do transporte coletivo que utilizam as plataformas de acesso na região sul da cidade.