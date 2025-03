Sol e calor estão com os dias contados em Curitiba

Dias quentes e ensolarados em Curitiba. Os fãs do calor estão comemorando os primeiros dias de outono, mas o próximo fim de semana vai chegar com temperaturas amenas. Pode ir retirando a coberta do armário, pois uma frente fria está chegando na área.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, que faz parte da equipe de especialistas do Simepar, o tempo vai mudar e teremos dias bem curitibanos. “Na sexta-feira (04), vamos ter a passagem de uma frente fria pelo Paraná. O fim de semana fica bem fechado, pela manhã com mínima de 12°C, e a tarde não esquenta muito. Um padrão bem baixo para o leste do estado, é um frio instável, ou seja, acompanhado de chuva. Bem típico de Curitiba com céu encoberto e garoa”, explicou Samuel.

Ainda segundo a previsão do Simepar, no sábado (05), a máxima prevista é de 15ºC. No domingo (06), a mínima seguirá baixa com 12ºC.

Essa alteração no tempo vai começar a aparecer com mais frequência a partir do mês de abril. “As diferenças de temperatura sempre existem, abril vai ter o retorno do aumento da temperatura na frente, sem descartar uma queda”, explicou o meteorologista do Simepar.

Antes do frio tem calor e chuva

De acordo com o Simepar, o começo da semana vai ser marcado pelo retorno das instabilidades no Paraná, com possibilidade para pancadas de chuva da tarde para a noite. “A presença de um sistema frontal no sul do país se desloca ao oceano, e contribui para linhas de instabilidade. Não se descarta de alguma tempestade no interior”, completou Samuel.

Para Curitiba, a máxima prevista para a segunda é de 28°C, céu claro e zero chance de chuva.