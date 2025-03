Novo supermercado em shopping na Av. das Torres tem vagas de emprego

O Grupo Muffato confirmou nesta segunda-feira que segue com ações de empregabilidade, com foco na inauguração de seu novo supermercado atacarejo Max Atacadista na Avenida das Torres, em Curitiba. Aos interessados, basta ter 18 anos e documentos pessoais, e procurar a unidade Max do Pinheirinho (Rua Lothário Boutin, 554), das 9h às 18h, nesta segunda e também na terça-feira. São 250 vagas para diversos cargos.

Os interessados terão ainda mais duas oportunidades de buscar uma colocação. No dia 3 de abril o recrutamento será em parceria com a Universidade Positivo – Polo EAD/Uberaba, das 09h às 17h, e nos dias 07, 08 e 09, a seleção será na Obra social Santo Aníbal (Rua Dr. Magnus Sondahl, 250 – Uberaba), das 9h às 15h.

Para ganhar tempo, os interessados podem preencher um pré-cadastro no site da empresa responsável pela seleção. Quem não tiver habilidade com a internet pode enviar currículo ou preencher uma ficha no local do atendimento. O contato telefônico/ Whatsapp é 41 9 8885-5611.

Interessados devem levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital). A maioria das atividades não exige experiência, basta ter mais de 18 anos e vontade de aprender uma profissão. As oportunidades são para todas as faixas de idade e PCD. A empresa dará treinamentos a todos e há muitas chances de crescimento.

A empresa oferece diversos benefícios aos contratados, tais como assistência odontológica, assistência médica familiar, telemedicina e telepsicologia, seguro de vida, assistência funeral, coaching nutricional e esportivo, acompanhamento a gestantes e lactantes, clube de vantagens, parceria com SESC, folga assiduidade, auxílio refeição, formação na Uniffato e plano de carreira.

É desejável que os candidatos gostem de atender pessoas e de trabalhar em equipe. Aprovados poderão ser convocados imediatamente para iniciar. Há oportunidades em diversas funções, entre elas:

Separador (a) de Mercadorias;

Atendente de Balcão;

Operador (a) de caixa;

Orientador (a) de caixa;

Encarregados (as) de Setor;

Auxiliar de estacionamento;

Estoquista;

Repositor (a);

Agente de prevenção e perdas;

Zelador (a);

Ajudante de Armazenamento;

Crediarista;

Eletricista;

Açougueiro (a);

Cartazista;

Operador de empilhadeira;

Televendas.

O novo Max Atacadista é a loja âncora do Flow Open Mall, shopping a céu aberto que será construído às margens da Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres), sentido São José dos Pinhais.