Pets estão liberados nos ônibus de Curitiba; veja as regras

Cachorros e gatos de até 12 quilos estão liberados para serem transportados nos ônibus de Curitiba. O prefeito Eduardo Pimentel sancionou, neste domingo (30), a lei que permite o transporte de pets. A lei entra em vigor em um prazo de 60 dias após a sanção.

Segundo a regulamentação, os animais com peso de até 12 quilos deverão estar em caixas de transporte apropriadas, forradas com material absorvente para evitar o vazamento de dejetos. Animais que pesem até 5 quilos podem ser levados em bolsas, sacolas ou mochilas.

O transporte será proibido das 5 horas às 9 horas e das 16 horas às 20 horas, considerados horários de pico. O dispositivo também passa a prever o acesso de cães-guia, no caso de passageiros com baixa visão, deficiência visual ou cegos, e de cães de assistência, conforme as respectivas legislações.

O tutor será responsável por garantir a segurança e o bem-estar dos demais passageiros e do animal, além da higiene do ambiente.

Caso alguma das regras seja descumprida, não será permitida a entrada do tutor e do animal no ônibus. Ou caso a infração ocorra durante o trajeto, será exigido o desembarque na parada seguinte.