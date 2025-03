Ônibus que transportava passageiros clandestinamente é flagrado na RMC

Um ônibus transportando 17 passageiros de forma clandestina foi interceptado na sexta-feira (28) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os passageiros pagaram R$ 600 pela viagem que saiu de Rio do Sul (SC) com destino a cidades do estado de Alagoas.

De acordo com o a PRF, o transporte foi abordado durante uma fiscalização com foco no tempo de descanso do motoristas. Em uma folha de caderno, o motorista controlava os itinerários e os pagamentos. Na anotação, o ônibus passou em Ituporanga, Pomerode, Antônio Carlos, Itapema, Navegantes, cidades de Santa Catarina. Como destinos, o interior de Alagoas, passando por Geremuabo (BA), Palestina (AL) e outros municípios.

Os passageiros foram remanejados para outro veículo, providenciado pela empresa responsável pelo transporte clandestino, sendo que desta vez, todas as autorizações necessárias para a viagem e com novo motorista foram cumpridos.

O ônibus foi removido ao pátio para a regularização do tacógrafo, que não foi sanada no prazo oferecido pela PRF em fiscalização anterior. Ou seja, ele continuava a circular com o equipamento inoperante. O ônibus só poderá ser retirado do pátio após sua regularização total.