Casa na Grande Curitiba conservava mais de 400 pés de maconha

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da Rondas Ostensivas Táctico Móvel (ROTAM), localizou uma estufa com 415 pés de maconha em uma casa no bairro Ferraria, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A ação ocorreu na última sexta-feira (28), após o levantamento de informações da Polícia Federal em conjunto com a PM.

Chegando ao endereço, a equipe constatou um forte cheiro de maconha vindo da casa e, pela janela, viram os pés da planta. Outras drogas foram apreendidas em pequena quantidade.

Ao todo, foram encontradas 490 gramas de morruga, 5 gramas de cogumelos e 24 gramas de MDMA.