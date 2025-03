Ratinho Jr. admite “grande sonho” de disputar Presidência do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), admitiu a pretensão de disputar a Presidência da República nas eleições de 2026, caso o PSD opte pelo seu nome. A afirmação foi feita durante participação em um evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em Pernambuco, nesta quarta-feira (26).

“Seria, sem dúvida, um grande sonho ter a oportunidade de ser candidato e discutir o país. Represento uma nova safra da política do Brasil e nós temos a obrigação de colaborar com uma nova forma de se ver a gestão pública”, disse o governador.

Apesar da disposição para disputar a Presidência, Ratinho Jr. deu a entender que o seu nome ainda não está validado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Acontece que um dia antes, na terça-feira (25), ao participar de outro evento do Lide, em Brasília, Kassab afirmou que o nome de Ratinho Jr. está certo na disputa pelo maior posto do Executivo, em 2026 “Se o Brasil for presidido por Ratinho Júnior, o povo tende a ganhar”, disse Kassab.

Possíveis opções para 2026

O nome do governador do Paraná figura ao lado dos outros três nomes como opções fora do campo da esquerda para concorrer à Presidência nas próximas eleições. Além de Ratinho Jr., aparecem como possíveis candidatos os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais.

Apesar de bem colocado nas pesquisas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem afirmado que concorrerá à reeleição.

A expectativa sobre os nomes dos governadores voltou a ganhar força por conta da decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, nesta quarta-feira (26), aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e transformou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em réu por suposto plano golpista.

De acordo com uma pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada nesta quarta-feira (26), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceria o presidente Lula (PT) em eventual segundo turno na eleição de 2026. No cenário simulado pela pesquisa, Bolsonaro teria 51,1% e Lula, 37,3%.

Segundo o levantamento, o petista também perderia para a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), em eventual segundo turno. No cenário simulado, Michelle teria 48,5% dos votos contra 37,3% de Lula.

Tarcísio, Caiado e Ratinho Jr. aparecem numericamente à frente de Lula no comparativo, mas tecnicamente empatados considerando a margem de erro.

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas através de entrevistas telefônicas, entre os dias 19 e 22 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

