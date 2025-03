Hospital atualiza nota sobre morte de Oil Man; saiba quando será o velório

Um dos personagens mais conhecidos de Curiitba, o Oil Man morreu na madrugada deste domingo (29), às 0h25, no Hospital Evangélico Mackenzie, aos 64 anos. Na semana passada o ex-professor Nelson Rebello foi mordido pelo próprio cachorro e levado ao hospital por uma viatura do Samu. No entanto, segundo a assessoria do Mackenzie, não foi esse o motivo da sua morte.

“O paciente Nelson Rebello, Oil Man como era conhecido, foi admitido no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie no dia 26/03/2025. Na madrugada de hoje (29/03), o paciente apresentou parada cardiorrespiratória e evoluiu a óbito. Importante esclarecer que o motivo do óbito não se relaciona com a mordedura provocada por seu cachorro Caramelo ocorrida esta semana. Sua partida representa uma perda significativa para seus fãs e comunidade. À família e amigos, nossos sinceros sentimentos”, diz a nota.

Nelson, que quando colocava sua sunga, besuntava o corpo de óleo e saia pelas ruas da cidade andando de bicicleta era conhecido como Oil Man, está sendo velado na capela 1 do Cemitério Municipal do Água Verde. No mesmo campo santo, neste domingo às 11h, ele será sepultado.

Oil Man ficou famoso em todo o país pela sua figura peculiar. Mesmo em dias de frio, ele passeava pelo Centro de Curitiba em trajes mínimos e sem nenhuma vergonha. Chegou a dar entrevista aos principais programas do país, entre eles o Programa do Jô e mais recentemente ao humorista Danilo Gentili. Era um cover extraoficial de Elvis Presley.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, lamentou a morte do personagem. “Fiquei muito triste com a notícia da morte do nosso “Oil Man”. O querido Nelson Rebello, biólogo e professor, que se tornou uma figura folclórica da nossa cidade, faleceu hoje, aos 64 anos. Coincidentemente, nos deixou no dia do aniversário de Curitiba. Vai fazer falta. Minha solidariedade aos familiares”, escreveu o prefeito.