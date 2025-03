Morre Oil Man, um dos personagens icônicos de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nelson Rebello, mais conhecido pelo apelido de Oil Man, morreu na manhã deste sábado no Hospital Evangélico Mackenzie. Na última segunda-feira (24), o ícone personagem curitibano foi atacado pelo próprio cachorro dentro da própria residência localizada no bairro Bacacheri, em Curitiba.

Nesse acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, Rebello, de 64 anos, teve ferimentos perfurantes no tornozelo e uma luxação no ombro esquerdo. Ele foi socorrido em estado moderado e levado ao Hospital Cajuru. Ainda segundo o relato do Corpo de Bombeiros, o Oil Man estava caído dentro de casa e o cão estava impedindo a entrada dos socorristas e de outras pessoas na residência.

O Hospital Evangélico Mackenzie não confirmou o motivo da morte do Oil Man. As informações de velório e sepultamento não foram ainda divulgados pela família.

Quem é o Oil Man

O “Oil Man” é uma figura conhecida em Curitiba, famoso por percorrer as ruas e parques da cidade vestindo apenas uma sunga, tênis e o corpo coberto de óleo bronzeador. Essa prática peculiar chamou a atenção dos moradores e visitantes, tornando-o uma espécie de “super-herói” urbano.

Há mais de 20 anos, o Oil Man é avistado em diversos locais de Curitiba, seja caminhando ou andando de bicicleta. Além de suas aparições públicas, o Oil Man sempre mostrou disposição em atender pedidos de vizinhos e mesmo da imprensa. Pela Tribuna do Paraná, chegou a pedir de presente de aniversário de 61 anos, uma cueca vermelha.

O pedido foi atendido não só por uma pessoa, mas por duas empresas fabricantes de sunga e pela Federação de Fisiculturismo do Brasil (IFBB).