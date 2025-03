Você mora em Curitiba? Veja como economizar no chocolate da Páscoa

Faltando menos de um mês para a Páscoa, chegou a hora de pensar em economizar nos chocolates. Uma boa alternativa é o aplicativo Menor Preço que faz uma pesquisa informando os melhores preços perto da sua casa.

Desenvolvido pela Celepar em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), vale mesmo dar uma olhada antes de ir às compras. Segundo o governo estadual, a mesma caixa de bombons de 150 gramas pode ser encontrada em Curitiba com uma variação de 300% em um raio de apenas 10 quilômetros.

+ Veja também: Novo supermercado de Curitiba já tem data para inaugurar

Em outra situação identificada pelo app, o mesmo ovo de Páscoa de 100 gramas com brinquedo apresenta uma variação de 30% entre um estabelecimento e outro, com preços variando entre R$ 69 e R$ 90.

A distância escolhida pode variar entre 1 km e 20 km, enquanto que a data da venda vai de 1 hora até 15 dias da emissão da nota fiscal. “O Menor Preço vai facilitar a busca pelo chocolate nesta Páscoa, ajudando os consumidores a economizar. Com apenas alguns toques, é possível comparar os valores e escolher a melhor opção. O aplicativo é uma ferramenta prática e inteligente para quem quer pagar menos”, explicou o diretor-presidente a Celepar, Gustavo Garbosa.

Preços nas alturas

De acordo com um levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os ovos de Páscoa estão 9,52% mais caros em 2025, enquanto os bombons tiveram tiveram alta de 13,58% e os chocolates de 27,09%.

No dia do seu aniversário, Curitiba entra em estado de alerta amarelo

O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos App Store (iOS) e Google Play (Android) e também no site do Menor Preço. Após a instalação, é possível fazer a pesquisa do produto desejado pelo nome, com a exibição de uma lista de estabelecimentos onde ele está disponível e os respectivos preços.