No dia do seu aniversário, Curitiba entra em estado de alerta amarelo

O fim de semana vai ser quente em Curitiba e com temperatura acima dos 25°C, mas um alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deixa o Paraná todo em estado de atenção. Com a sensação de abafamento, as chuvas podem vir com força ao longo deste sábado (29) na capital, cidade que comemora 332 anos, e em grande parte do estado.

Segundo o Simepar, o sábado vai ser um dia bem abafado no Paraná. Pela manhã, as chuvas tendem a atuar de forma mais efetiva no setor centro-oeste, enquanto entre os períodos da tarde e da noite, áreas de instabilidade se intensificam, provocando pancadas de chuva rápidas e localizadas.

Esses eventos previstos são de curta duração, podendo ser acompanhados de raios e acontecendo de maneira dispersa pelo estado. Há uma maior probabilidade de ocorrência nas regiões Sudoeste, Noroeste e no setor centro-leste paranaense. Para a capital, o Simepar prevê temperatura máxima de 27°C.

Já no domingo (30), o tempo abafado seguirá em todo o estado, com temperaturas chegando a pelo menos 30 °C em praticamente todo o estado. A probabilidade de chuvas será maior no interior paranaense, com pancadas eventuais e localizadas. Não se descarta a possibilidade de temporais isolados na faixa norte do estado. Em Curitiba, céu claro e zero chance de chuva com a máxima chegando a 27°C.