De shows nos parques a entregas de casas; Curitiba celebra seus 332 anos

Os 332 anos de Curitiba são comemorados neste sábado (29) com uma programação especial por toda a cidade. Festas, entregas, shows e missa solene fazem parte da celebração, que terá a presença do prefeito Eduardo Pimentel em vários momentos

“Curitiba faz aniversário cada vez mais comprometida com iniciativas de desenvolvimento urbano sustentável e que a tornem ainda mais igualitária. Trabalhamos juntos para avançar nos próximos quatro anos em qualidade de vida e oportunidades de trabalho para todos”, afirma Eduardo Pimentel, que convida a população e visitantes a participarem da programação de aniversário da capital.

Plantio de árvores

No Parque Barigui, às 9h, ocorre o plantio de 200 árvores nativas e frutíferas, com participação da população e servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A atividade, no entorno da ilha que existe nas proximidades da pista de patinação, além de comemorar o aniversário da cidade, busca atingir a meta do programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba.

Bairro Novo da Caximba

Às 10h, Eduardo Pimentel vai entregar mais 100 moradias do Bairro Novo da Caximba, a maior intervenção socioambiental da história recente de Curitiba e que vai promover o reassentamento de 1.147 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade às margens dos rios Barigui e Iguaçu. Será a primeira entrega de unidades mistas no local, que reúnem residências e comércio, inclusive uma oficina mecânica.

Curitiba 332 na Câmara

Para marcar a data, a Câmara Municipal, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, realizará, a partir das 10h, o Curitiba 332, uma festa com programação cultural, esportiva e de lazer gratuita. A celebração, com a presença do prefeito, às 11h30, ocorrerá no estacionamento da Câmara de Curitiba, entre o Palácio Rio Branco e a praça Eufrásio Correia, até as 17 horas. O evento inclui uma feira gastronômica.

Shows nos parques

Durante todo o dia, curitibanos poderão festejar o aniversário assistindo a shows por espaços verdes da capital. O palco principal das comemorações, no Parque Barigui, terá apresentações, a partir das 11h30, que serão um esquenta para a entrada de Renato Teixeira, às 17h. Eduardo Pimentel irá assistir ao espetáculo do cantor, autor de sucessos como Romaria, Tocando em Frente, Dadá Maria e Frete.

Shows ocorrem também nos parques Semeador, no Sitio Cercado (das 15h às 17h30), Rio Bonito, no Tatuquara (das 15h às 17h30) e Bacacheri (das 10h às 17h).

CIC em festa

No Teatro de Vila, haverá uma programação especial para a população da CIC. Das 14h às 18h, o público poderá aproveitar atividades recreativas. Já às 17h, será exibido o filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, acompanhado de pipoca para os espectadores.

Missa solene

Na Catedral Basílica de Curitiba, Eduardo Pimentel participa da missa solene em homenagem aos 332 anos de Curitiba, às 15h, que terá participação da Camerata Antiqua de Curitiba, com o coro e a orquestra.

Programação de aniversário neste sábado (29/3)

9h – Plantio de árvores nativas no Parque Barigui

10h – Entrega de moradias do Bairro Novo da Caximba

10h – Festa “Curitiba 332” na Câmara Municipal

10h – Início dos shows no Parque Bacacheri

11h30 – Início dos shows no Parque Barigui

15h – Missa solene na Catedral de Curitiba

15h – Início dos shows no Parque do Semeador (Sítio Cercado)

15h – Início dos shows no Parque Rio Bonito (Tatuquara)

17h – Show de Renato Teixeira no Parque Barigui